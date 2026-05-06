Avanza Programa Calles para el Pueblo en Villa Reconciliación Norte

Las autoridades de la Alcaldía de Managua y los pobladores de Villa Reconciliación Norte, distrito VI de la capital, inspeccionaron el avance de las obras de Calles para el Pueblo.

Managua: 4 Calles Cambian Vida a 400 Familias en Villa Reconciliación

Jennifer Porras, secretaria del Concejo de Managua, dijo que el revestimiento asfáltico de 4 calles, le cambiará la vida a más de 400 familias, que hasta ahora han vivido en medio del polvo y los charcos en temporada de invierno.

En este año 2026, el programa Calles para el Pueblo, mejorará mil 252 cuadras en todo el municipio de Managua, con el desarrollo de 138 proyectos en 181 barrios capitalinos.

