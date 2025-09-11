ENACAL e INVUR construyen tanque de almacenamiento de agua para 920 familias de la zona oriental de Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) están construyendo un tanque de almacenamiento de agua con capacidad para 430 mil galones en la Urbanización Nuevas Victorias.

El proyecto, financiado con fondos del Tesoro Nacional, tiene como objetivo mejorar el suministro del servicio a las familias del sector.

La obra, que ya presenta un 40% de avance, se estima que esté finalizada y en operación a finales de este año.

Una vez completada la primera etapa, el tanque asegurará la continuidad del servicio de agua a unas 920 familias de la urbanización.



