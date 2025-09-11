type here...
Buscar
34.7 C
Managua
jueves, septiembre 11, 2025
YA Mi Municipio

ENACAL e INVUR construyen tanque de almacenamiento de agua para 920 familias de la zona oriental de Managua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) están construyendo un tanque de almacenamiento de agua con capacidad para 430 mil galones en la Urbanización Nuevas Victorias.

El proyecto, financiado con fondos del Tesoro Nacional, tiene como objetivo mejorar el suministro del servicio a las familias del sector.

La obra, que ya presenta un 40% de avance, se estima que esté finalizada y en operación a finales de este año.

Una vez completada la primera etapa, el tanque asegurará la continuidad del servicio de agua a unas 920 familias de la urbanización.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456