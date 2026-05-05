Estudiante armado ataca escuela matando a dos adultos en Brasil

Un chavalo de apenas 13 años agarró el arma de su padrastro, llegó al Instituto San José en Rio Branco y desató el terror a balazos. Dos trabajadoras del colegio perdieron la vida y al menos dos personas más quedaron heridas en el ataque.

Alumno 13 años mata a 2 en Instituto de Brasil

Alzenir Pereira y Raquel Sales Feitosa, empleadas de la institución, fueron halladas muertas en un pasillo cercano a la Dirección. Una compañera de trabajo y un estudiante resultaron baleados y fueron llevados de emergencia al hospital. El menor recibió un impacto en una pierna.

¿Cómo ocurrió?

El atacante, alumno del mismo colegio, entró sin problemas al plantel este martes por la mañana. Según el comandante Felipe Russo, de operaciones especiales de la policía militar, el jovencito disparó varias veces en el corredor pero no llegó a ingresar a las aulas.

«Tomó el arma de su padrastro, vino a la escuela y realizó los disparos», confirmó Russo. El menor llevaba cargadores extra con munición.

Confusión inicial

Algunos estudiantes pensaron que los primeros balazos eran ruidos de construcción, ya que en el edificio se realizaban obras. Un docente fue quien dio la voz de alarma y permitió que varios se pusieran a salvo.

Después del ataque, el adolescente se entregó a las autoridades. La policía incautó el arma y detuvo al padrastro, dueño de la pistola, mientras investigan su responsabilidad en lo sucedido.

La policía civil busca determinar qué llevó al menor a cometer el ataque y si alguien más sabía del plan. Según las autoridades, identificaron a estudiantes que podrían haber tenido conocimiento previo.

En el lugar se encontraron múltiples casquillos y cargadores. Las clases en toda la red educativa estatal fueron suspendidas por tres días y se desplegaron equipos de apoyo psicológico para atender a la comunidad escolar.