Disminuyen víctimas por accidentes de tránsito en el país

La Policía Nacional, informa que en la semana lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo del 2026, en relación a la semana anterior disminuyeron en 2 víctimas por accidentes de tránsito, y hubo 179 colisiones menos.

La Comisionada Karen Obando,

La Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que en este período hubo mil 49 accidentes, siendo Managua el departamento con mayores colisiones, un total 742, seguido por Matagalpa con 52 y 50 en Masaya.

Los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito, son: motocicletas con 302 choques, automóviles con 283, camionetas 242, camiones 129 y buses involucrados en 61 colisiones.

Mediante la regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios de Nicaragua, se logró la requisa de más de 20 mil 500 vehículos, 11 mil 918 pruebas de alcoholemia.

Además, 417 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia, 259 conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad, y 684 licencias de conducir fueron suspendidas.

