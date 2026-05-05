Malpaisillo: joven resulta con piernas fracturadas al estrellar moto contra volquete

Con ambas piernas quebradas resultó el joven Milton Octavio Rojas Sotelo, de 21 años, al chocar en su moto contra un camión de volquete en el kilómetro 123 y medio de la carretera a San Isidro, en Malpaisillo, León.

Moto explota en choque contra volquete, joven resulta con piernas quebradas

Cazadores de noticias informaron que, tras la fuerte colisión, el deslizamiento en el pavimento y el derrame de combustible, la moto marca Pulsar color negro con placa LE 75699, estalló en llamas.

Al sitio del siniestro se presentaron miembros de la Policía y los Bomberos Unidos para extinguir y controlar el fuego, sin embargo, la motocicleta quedó totalmente destruida.

Tras el impacto la moto placa LE 75699 se incendió

Milton Octavio Rojas fue trasladado en un vehículo particular al centro de salud Fanor Urroz, de Malpaisillo, de donde sería trasladado a otro centro asistencial debido a la gravedad de sus fracturas.

El camión de volquete color rojo era conducido por Gerardo Miguel García López, de 36 años, quien fue retenido para determinar su grado de responsabilidad en el accidente.

