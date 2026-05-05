Delincuentes en moto despojan de 39 mil córdobas a poblador jinotegano

Un robo a mano armada sufrió Jesús Cruz, de 45 años, a manos de dos sujetos que se desplazaban en moto, en la comarca Las cuchillas, en Jinotega.

El afectado relató que caminaba en compañía de un sobrino cuando fueron interceptados por los sujetos que los encañonaron.

Acto seguido lo despojaron de 39 mil córdobas en efectivo y luego huyeron con rumbo desconocido.

Otro robo ocurrió en la comarca Yagualika, en Jinotega, donde sujetos desconocidos sustrajeron tres vacas del interior de la finca de don Martín Castro Zeledón, de 57 años.

Según la denuncia, las tres vacas están valoradas en 4 mil dólares.

