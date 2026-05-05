Adorador del dios baco recibe puñalada por negar trago de guaro en Granada

Una estovada en el hombro derecho recibió Felipe Urcuyo Mora, de 48 años, al ser atacado por Bismark López Gómez, de 34, en el sector de la Loma del Mico, en Granada.

El hecho ocurrió cuando don Felipe “empinaba el codo” con otros dos adoradores del dios Baco, momento en que se les acercó Bismarck a pedirle un trago de guaro.

Al negarse a la petición, el “limosnero con garrote” de Bismarck, sacó un cuchillo e hirió a don Felipe Urcuyo.

El lesionado fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde médicos de turno le realizaron 15 puntadas para suturarle la herida.

En tanto, el agresor fue capturado por agentes policiales de Granada para que responda por el delito de lesiones graves.

