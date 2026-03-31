Managua: joven embarazada acaba con su vida en el barrio Bóer

Una joven de apellidos Mitchell Gutiérrez, de 18 años, fue encontrada muerta dentro de una especie de bodega ubicada en el barrio Bóer, en el Distrito II de Managua.

Tragedia en bodega del barrio Bóer

Conocidos dijeron que la muchacha supuestamente tenía 6 meses de embarazo y su cuerpo sin vida fue descubierto por su pareja.

Supuestamente la joven se privó de la vida mediante la asfixia mecánica, con un cable eléctrico sujetado al perlín del inmueble.

El cónyuge dijo que la infortunada estaba atravesando momentos difíciles debido a problemas familiares, situación que la mantuvieron angustiada en los últimos días.

Al sitio del suceso se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados por forenses del Instituto de Medicina Legal para las respectivas investigaciones.

