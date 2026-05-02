Jinotegano en busca de un carro le roban motocicleta en las afueras de un autolote

Como dice el viejo refrán sin Beatriz y sin retrato quedó el ciudadano Walter Antonio Gómez, de 50 años, quien fue víctima de hurto en la vía pública en el sector de Llano de la Cruz, en Jinotega, mientras realizaba gestiones en un autolote de la zona.

Según el reporte, Gómez estacionó su motocicleta color blanco, placa MT 61128, valorada en aproximadamente mil 300 dólares, mientras inspeccionaba vehículos en venta. Sin embargo, al regresar, la moto ya no se encontraba en el lugar.

El afectado interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, que ya inició las investigaciones para dar con el responsable del robo y recuperar el vehículo sustraído.