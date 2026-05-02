Lo que revela autopsia de Carolina Flores asesinada por su suegra: «Sevicia y violencia extrema»

La autopsia realizada a Carolina Flores, la modelo de 27 años asesinada por su suegra el 15 de abril en su apartamento en Ciudad de México, reveló nuevos detalles sobre la brutalidad del crimen. La joven recibió 12 disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax.

Erika Herrera, suegra de la joven «Le hace un disparo a quemarropa y cuando cae al piso le hace por lo menos otros cinco disparos más», detalló el experto.

suegra de la joven habría disparado repetidamente. Tras permanecer prófuga por dos semanas, fue capturada por Interpol en Caracas.

Según reportes forenses, los impactos se concentraron en la cabeza y el tórax, lo que evidencia la violencia extrema y la intención directa de acabar con la vida de la víctima.