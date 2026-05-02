Christian Nodal investiga sus finanzas y descubre supuesto robo de sus padres

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal vuelve a acaparar titulares a nivel internacional, esta vez en medio de una controversia relacionada con el manejo de su patrimonio personal.

De acuerdo con versiones difundidas por fuentes cercanas, sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, habrían incurrido en supuestas irregularidades financieras sin el consentimiento del artista, especialmente en el contexto de su matrimonio con Ángela Aguilar.

Trascendió que, tras su boda, el intérprete decidió contratar un nuevo equipo de contadores y ordenar una auditoría para revisar el estado de sus finanzas. Como resultado, se habrían detectado inconsistencias, incluyendo presuntos documentos falsificados utilizados para encubrir movimientos de importantes sumas de dinero.

Ante esta situación, Nodal estaría emprendiendo acciones para retomar el control total de su carrera artística y sus negocios. Sin embargo, según las mismas fuentes, el proceso no sería sencillo, ya que existirían resistencias dentro de su entorno familiar, particularmente por el control de los recursos generados por su éxito musical.