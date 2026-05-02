Hombre es atacado en el cuello cuando echaba gasolina a su vehículo, en Ciudad Sandino

Un hombre identificado preliminarmente como Carlos Martínez resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en una gasolinera ubicada en el sector de Ciudad Sandino.

De acuerdo con reportes, la víctima se encontraba abasteciendo combustible a su vehículo cuando fue sorprendido por un sujeto que bajo de su motocicleta y lo apuñaló en el cuello e intentó darse a la fuga.

El lesionado fue auxiliado por particulares y trasladado inicialmente al hospital Nilda Patricia, en Ciudad Sandino.

Sin embargo, debido a la gravedad de la herida fue remitido al Hospital Antonio Lenin Fonseca.

Lugareños lograron capturar al sujeto que atacó a Carlos Martínez.