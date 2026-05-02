Capturan a sujeto por intento de robo de vehículo en Granada
Agentes de la Policía del departamento de Granada capturaron al sujeto Roberto López Mora, de 28 años, alías “Chompipe” cuando intentaba forzar un vehículo estacionado frente a una vivienda en la calle Arsenal, en Granada.
Durante su detención se le ocupó un bolso negro con un cuchillo, una pata de chancho, un juego de llaves, focos y dos teléfonos celulares, presuntamente utilizados para cometer delitos.
El propietario del automóvil, Óscar Danilo Pavón Larios, de 54 años, agradeció la rápida intervención policial y la vigilancia en las calles de la ciudad.