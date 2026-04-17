Hallan muerto a hombre encargado de encender planta cuando se iba la luz en barrio de Matagalpa

El ciudadano Meybi Jarquín Orozco, de 32 años, fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en una casa ubicada en el barrio Otoniel Arauz, al sur de la ciudad de Matagalpa.

En el sitio del hallazgo funciona la bodega de una compañía telefónica y de acuerdo con vecinos del sector, Meybi llegaba para encender un generador cada vez que no había energía eléctrica en la zona.

Efectivamente, anoche él llegó ya que no había fluido eléctrico y en la mañana cuando abrieron el portón del local lo hallaron boca abajo y sin vida.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y expertos de Medicina legal, para las investigaciones pertinentes.

Familiares manifestaron del infortunado dijeron posteriormente que las autoridades les informaron que Meybi murió por causas naturales.