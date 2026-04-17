La ciudadana Georgina Aracely Payán Hernández, de 41 años, fue trasladada a un centro de salud, tras ser víctima de una violenta agresión física en el barrio La Unión, de San Marcos, Carazo.

Detienen a sujeto tras agredir con arma blanca a su pareja en San Marcos, Carazo

La mujer estaba en su casa cuando discutió con su cónyuge, Mauricio José Hernández Palacios, quien tomó un cuchillo, la hirió en la mano izquierda, además de golpearla y causarle escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir el reporte del suceso, efectivos de la Policía se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos y capturaron a Hernández Palacios, quien fue trasladado a las celdas preventivas para enfrentar el debido proceso legal.

Mientras tanto, la víctima continúa bajo supervisión médica para tratar sus heridas y garantizar su recuperación.