Nandaime: vuelco de camión grúa deja un conductor con severas lesiones

El señor Juan Leiva, de 51 años, resultó con lesiones de consideración luego de volcarse con la grúa que conducía en la rotonda La Biblia, en Nandaime, Granada, la mañana de este jueves.

Grúa se vuelca en Nandaime y conductor queda prensado

El pesado vehículo se dirigía de norte a sur, rumbo a la frontera de Peñas Blancas cuando el conductor realizó una maniobra repentina para esquivar a un perro, lo cual originó el aparatoso vuelco.

Producto del accidente, el chofer quedó prensado en la cabina del camión, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate en el lugar.

Juan Leiva, de 51 años, resultó lesionado

Posteriormente, fue trasladado de emergencia al hospital Monte Carmelo para recibir atención médica especializada.

Las autoridades policiales están verificando las circunstancias exactas del percance vial e hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones ante imprevistos en la carretera.

