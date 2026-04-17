Carazo: peatón es impactado por motociclista en Jinotepe

Con múltiples golpes resultó Edwin Vivas, de 38 años, tras ser impactado por la motocicleta placa M 64-290, cuyo conductor se desplazaba por el complejo habitacional Angélica Morales de la ciudad de Jinotepe, Carazo, la noche del jueves.

Motorizado arrolla a hombre al bajar de camión en Jinotepe

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Edwin, acababa de bajarse del camión distribuidor de aceite en el que labora como ayudante, y justo cuando se disponía a cruzar la vía fue impactado por la motocicleta.

El lesionado fue trasladado por miembros de Cruz Blanca al hospital Regional Santiago, en tanto, agentes policiales investigan mayores detalles para determinar la responsabilidad de los involucrados.



