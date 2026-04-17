Incendio deja en la calle a albañil en el barrio Hilario Sánchez

El trabajador Vivian Santana quedó viviendo en la calle, luego que un voraz incendio destruyó la casa donde vivía y todos sus enseres en el barrio Hilario Sánchez, en el Distrito IV de Managua, la mañana de ayer jueves.

Managua: Incendio deja a Vivian Santana en la calle

El afectado, quien se gana la vida haciendo rumbos de albañilería y fontanería quedó solo con la ropa que andaba puesta, pues las llamas arrasaron con las paredes de tablas, el techo de zinc, su ropa y sus enseres.

Don Vivian comentó a las autoridades que andaba haciendo un mandado cuando recibió la llamada de sus vecinos.

Testigos dijeron que las llamas avanzaron con rapidez y no dieron oportunidad de recuperar nada, y que, en medio de la emergencia, un perrito salió corriendo de la vivienda, logrando salvar su vida.

El vecino Roberto Pavón dijo que el incendio inició ahí en la parte de atrás de la casita donde don Vivian tenía un fogón para cocinar.

Al menos tres unidades de bomberos se desplazaron al lugar y trabajaron para apagar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas cercanas.

Vecinos del sector se solidarizaron con el afectado, quien ahora enfrenta pérdidas materiales y el reto de empezar de cero, sin un techo que lo cubra y sin ropa que la permita cambiarse.