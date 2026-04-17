Alcaldía de Managua remueve escultura de Cristo Rey por obras de Pista Héroes y Mártires de la Insurrección

Bajo la supervisión y recomendaciones del escultor José Noel Flores Castro, autor de la obra, la Alcaldía de Managua, empezó la noche de ayer viernes a remover temporalmente el monumento a Cristo Rey.

Escultura de Cristo Rey se remueve en Managua

La escultura que mide 6 metros de altura de pies a cabeza y 10 metros incluyendo la base circular de 4 metros que representa al planeta Tierra, debe ser removida en tres partes, empezando por la parte superior.

Obreros de la alcaldía se introdujeron anoche por una abertura elaborada en la espalda del monumento para cortar los puntos de soldadura que unieron originalmente la cabeza y el torso con la cintura y los pies.

Entre viernes y sábado, los operarios de la comuna capitalina separarán la parte de la cintura y los pies de la escultura de la esfera, y luego quitarán esa base circular metálica recubierta de concreto que la sostiene.

La escultura de Cristo Rey fue elaborada con estructura de perlines, varillas de hierro, soldadura, malla y recubierta de concreto por el pintor y escultor José Noel Flores Castro, entre el 5 de julio y diciembre de 1999.

Vista aérea nocturna de la Rotonda Cristo Rey en Managua

Fue inaugurada en enero del año 2000 y tuvo un costo total de 27 mil dólares.

La Alcaldía de Managua dispuso remover temporalmente el monumento a Cristo Rey para avanzar en la construcción del tramo III de la nueva Pista Héroes y Mártires de la Insurrección, y luego la colocará de nuevo en su lugar.

La nueva y moderna pista es una de las obras más emblemáticas de la capital, que se realiza como parte de la modernización, ampliación y crecimiento de la “Novia del Xolotlán”.

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El pintor y escultor José Noel Flores Castro, de 85 años, fue reconocido por el Instituto Nicaragüense de Cultura como “El Tesoro Humano Vivo”.

El maestro de la plástica también es creador del monumento a los Obreros y Obreras que estuvo situado en el costado sur del antiguo Cine González, y la escultura a la Madre ubicada en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Además, elaboró la escultura de Enrique Gothel y Fabio Carnevalini de la rotonda El Periodista, la imagen de las Seis Etnias de la Costa Caribe, situada en el parque Reyes de Bluefields y las figuras de la rotonda El Güegüense, de la capital.

Don José Noel, nació en Nindirí, Masaya, el 17 de noviembre de 1940, y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Nicaragua, entre 1952 y 1958.

Además, realizó estudios en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, durante el período 1958-1962.

Obtuvo mención honorífica al Mérito Anuario y fue Premiado en Italia, en 1958.

El reconocido escultor es padre de 5 hijos y desde hace 56 años está felizmente casado con doña Bertha Reyes, quien ha sido su principal apoyo.