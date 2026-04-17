Delincuentes dejan cantando a capela y sin agua a miembros de iglesia evangélica en Nandaime, Granada

Un fuerte golpe económico y social sufrió la congregación de la «Iglesia Nazareno Nacional Roca Eterna» y los habitantes de la comunidad El Pilón, en Nandaime, tras un robo perpetrado por delincuentes durante horas de la noche.

Los sujetos robaron equipos musicales de alto valor y la bomba del pozo comunitario, dejando sin acceso al vital líquido a más de 30 familias de la zona.

El robo, valorado en más de 2,000 dólares, incluyó instrumentos musicales esenciales para las actividades religiosas.

Claymer Jonathan Reyes Acuña, miembro de la iglesia, detalló que los delincuentes forzaron una puerta metálica para sustraer un teclado de 600 dólares, un bajo eléctrico de 300 dólares y equipos de sonido (poderes, columnas y cableado) valorados en otros 500 dólares.

Simultáneamente, los sujetos se dirigieron al área del pozo comunitario ubicado cerca de la carretera.

Tras cortar el suministro eléctrico del panel y utilizar herramientas de corte, rompieron la caja de seguridad para extraer una bomba de agua de doble succión, valorada en aproximadamente 600 dólares.

Según los pobladores, este equipo era fundamental para el abastecimiento de niños, ancianos y familias que habitan en el sector.

José Alberto Briceño Reyes, afectado por el suceso, lamentó el hecho señalando que cada equipo fue adquirido con el sacrificio de los miembros de la iglesia.

Por su parte, Ezequiel Marcia López agradeció la presencia de la Policía Nacional en el lugar, e hizo un llamado urgente a las autoridades para que se resuelva el problema de la falta de agua.

Actualmente, los habitantes están a la espera de una respuesta solidaria y del avance de las investigaciones policiales para dar con el paradero de los responsables y recuperar los bienes sustraídos.