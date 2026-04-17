Estelí: mujer se priva de la vida luego de discutir y ser enviada a la cárcel por su hija

Una mujer de apellido Díaz, de 50 años, falleció en el Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí, dos horas después de haberse tragado una tableta de Gaxtoxin hecha trozitos.

La infortunada habitaba en uno de los barrios del Distrito III del Diamante de Las Segovias y según algunos conocidos, decidió acabar con su vida luego de tener problemas familiares.

Según conocidos, la mujer aparentemente era consumidora y la tarde del miércoles sostuvo una fuerte discusión con una hija quien incluso supuestamente la agredió físicamente.

Para rematar, la hija también la denunció ante la Policía que la retuvo por unas horas mientras investigaba el caso y luego la dejó en libertad al no encontrar motivos para mantenerla en prisión.

Posterior a eso, la mujer regresó a su casa, agarró una tableta de curar frijoles, la hizo pedacitos y luego se la tragó, siendo llevada grave al hospital en donde horas después se rindió ante la muerte.

Tras ser retirada de la morgue del hospital esteliano, la señora Díaz fue trasladada a la que fue su casa para ser velada y posteriormente darle cristiana sepultura.

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