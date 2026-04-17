Trágico accidente: mujer fallece atropellada por bus de la ruta 106

La señora María Teresa Cajina López, de 60 años, murió la mañana de este viernes al ser atropellada por un bus de transporte urbano colectivo.

María Teresa Cajina López falleció atropellada por un autobús en Managua

La fatalidad ocurrió frente al Zumen, en el Distrito III de Managua, por donde doña María Teresa intentaba cruzar la vía, cuando fue impactada por el bus.

El bus blanco placas M 4041 que cubre la ruta 106 era conducido por Kevin Antonio Guillén Paz, de 25 años, quien lloraba desconsolado sobre el timón.

Mujer muere atropellada por bus R-106 en El Zúmen, Managua

Testigos oculares opinaron que hubo imprudencia por parte de la víctima ya que no utilizó el paso peatonal ubicado unos 20 metros del lugar del hecho.

Sin embargo, serán las autoridades las que determinen las circunstancias exactas en que ocurrió la desgracia vial que enluta a otra familia nicaragüense. La infortunada habitaba en el barrio Camilo Ortega, Distrito III de la capital.