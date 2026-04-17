Inauguran mejoras en puesto de salud «Roger Obregón Berríos» en San Carlos

En un ambiente de alegría y compromiso social, el Gobierno Sandinista, a través de la Alcaldía Municipal de San Carlos, realizó la entrega oficial de las obras de mejoramiento del Puesto de Salud «Roger Obregón Berríos».

Este proyecto, situado en la comunidad Laurel Galán, forma parte del programa de restitución de derechos que busca garantizar servicios básicos de calidad a las familias del sector rural.

La obra contempló una rehabilitación integral de la infraestructura, asegurando que el centro cuente ahora con espacios dignos, bien acondicionados y con el equipamiento necesario para la atención médica.

Con este avance, los habitantes de la comunidad podrán recibir consultas y tratamientos en condiciones óptimas, optimizando la capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la población.

Durante el acto de inauguración, las autoridades destacaron que este proyecto es el resultado del modelo de trabajo conjunto entre el gobierno local y central, enfocado en transformar la vida de las familias nicaragüenses.

Asimismo, se enfatizó que estas acciones honran la memoria de los Héroes y Mártires, cuyos ideales se ven materializados en obras de progreso que consolidan la paz y el bienestar en el territorio.

Con la entrega de este puesto de salud, la comunidad de Laurel Galán celebra un paso más en el desarrollo de su localidad, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo el sistema de salud pública y gratuita en cada rincón del municipio de San Carlos.