Motociclista resquebraja a peatón al atropellarlo en un barrio de Jinotepe

Con diversas fracturas fue llevado al hospital Regional Santiago, el señor Edwin Miller Vivas, de 42 años, luego de ser atropellado por una moto en la entrada al complejo habitacional Angelita Morales, en Jinotepe, Carazo.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió ayer a eso de las 6 de la tarde, cuando Edwin Miller se disponía a entregar mercadería en una pulpería, ya que trabaja para una empresa distribuidora de aceite comestible.

Sin embargo, al cruzar la calle, fue embestido por la moto color negro con blanco, placa M 64 290, conducida por Ezequiel de los Reyes Medrano Chirino, de 32 años.

Freddy Calderón, compañero de trabajo del afectado, relató que minutos antes lo había dejado a la orilla de la calle para que entregara el producto en una pulpería.

Testigos del accidente manifestaron que el conductor de la moto circulaba sin luces, sin licencia y en presunto estado de ebriedad, por lo que fue retenido por la policía.

