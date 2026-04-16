Tía del poeta guerrillero Leonel Rugama muere a los 100 años

La señora Irene Obdulia Rugama Galeano, conocida como «Lulita», falleció 10 días después de haber celebrado sus cien años.

Irene Obdulia Rugama Galeano, de 100 años

Doña Irene Rugama, era tía del poeta guerrillero Leonel Rugama, oriunda de la comunidad La Labranza, subzona de Miraflor, pero se había ido a vivir al barrio Jaime Úbeda, de la ciudad de Estelí.

Su vela se realizó en la Funeraria Getsemaní, de Estelí, de donde su cuerpo fue llevada a la catedral para una misa de cuerpo presente y luego al cementerio municipal San Francisco de Asís para darle cristiana sepultura.

La señora Irene Obdulia Rugama Galeano fue madre de 13 hijos y dejó un sinnúmero de nietos y bisnietos.

