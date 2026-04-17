Quinceañero fallece tras colisión frontal de motos en El Tuma – La Dalia

En el Hospital César Amador Molina se rindió ante la muerte Kenner Rafael López Chavarría, de 15 años, tras haberse accidentado en una motocicleta.

El quinceañero conducía una moto sin placas cuando invadió el carril contrario e impactó contra el motociclista Elder Sánchez Cruz, de 25 años.

El accidente ocurrió del puente El Sardinal 120 metros al Sureste, en la comunidad Ilipo No. 2, en El Tuma – La Dalia, Matagalpa.

A causa del brutal impacto, Kenner sufrió graves lesiones en el cráneo y otras partes del cuerpo que le causaron la muerte en el hospital matagalpino.

