Madre de Dipilto clama por ayuda tras un año sin saber de su hija desaparecida en Costa Rica

Muy angustiada se encuentra doña Elsa María López Mejía, de 66 años, en Dipilto, Nueva Segovia, luego de que su hija, Ada Guadalupe López López, de 34 años, cumplió un año de haber perdido contacto total con ella mientras trabajaba en Costa Rica, dejando a tres hijos en el desamparo emocional.

Ada Guadalupe fue vista por última vez por sus familiares el 15 de diciembre de 2023, cuando regresó a Costa Rica tras asistir a la promoción escolar de sus hijas gemelas en Nicaragua.

Aunque mantuvo comunicación constante y responsable durante meses, el contacto se cortó abruptamente: la última vez que habló con su madre fue a finales de marzo de 2025 y con su hijo mayor a mediados de abril del mismo año.

Según la información brindada por la familia, la joven laboraba en una fritanga llamada «Comida Típica Tradicional», ubicada en el sector conocido como Playas del Coco, cerca de la zona fronteriza.

Desde su desaparición, las llamadas de su madre no han sido contestadas y, recientemente, el número telefónico que utilizaba fue dado de baja del sistema.

Doña Elsa María, quien se ha refugiado en la oración durante este largo tiempo de silencio, hace un llamado desesperado a su hija o a cualquier persona que pueda dar una pista sobre su paradero.

«Sus hijos están preocupados y la necesitan», expresó con la esperanza de que este mensaje llegue hasta ella.

Si usted tiene información que ayude a localizar a Ada Guadalupe López López, puede comunicarse directamente con su madre al número celular en Nicaragua: 5828-5768.

Su familia en Dipilto Viejo espera con ansias cualquier noticia que ponga fin a esta dolorosa incertidumbre.