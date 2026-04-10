Habitante de Santo Tomás, Chontales, se privó de la vida por causas desconocidas

Un señor de apellidos Aguilar Meneses falleció la tarde de este viernes a causa de un balazo en la casa que habitaba en el barrio Las Lajitas, de Santo Tomás, Chontales.

Las primeras versiones apuntan a que supuestamente él mismo se efectuó el disparo por causas que sus allegados desconocen.

Al sitio del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional para efectuar las investigaciones correspondientes y descartar mano criminal en el hecho.

Los habitantes de la zona expresaron sus sentidas condolencias a la familia doliente.