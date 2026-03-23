Fuerza Naval de Nicaragua ocupa y libera 8 tortugas verdes en el Caribe Sur

En cumplimiento de las leyes de protección de los recursos naturales, el Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, realizó la ocupación de 8 tortugas verdes de la especie Chelonia Mydas que eran trasladadas de forma ilegal.

Rescate de tortugas verdes en Comunidad de Orinoco

El operativo se llevó a cabo el 22 de marzo de 2026 en la comunidad de Orinoco, municipio de Laguna de Perlas.

Las especies marinas eran transportadas a bordo de una embarcación tipo cayuco de nombre “Gidex Talín”.

Según el informe del Ejército, el traslado violentaba las regulaciones del Plan de Acción para el Aprovechamiento de Subsistencia de la Tortuga Verde, implementado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).

Tras la ocupación, los efectivos militares procedieron a la liberación de las tortugas en su hábitat natural, garantizando la preservación de esta especie protegida.

Tortugas verdes liberadas por Ejército de Nicaragua

Esta acción se enmarca en las misiones de vigilancia y control que realiza la Fuerza Naval para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre en las regiones autónomas.

Con estas tareas, el Ejército de Nicaragua reafirma su compromiso con la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad del país, trabajando bajo el lema institucional de servicio al pueblo y protección del patrimonio ambiental nicaragüense.

