Antonio Fernández, 16 años, desaparece en La Libertad

Familiares del adolescente Antonio Fernández Ríos, de 16 años, han solicitado el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de reportarse como desaparecido desde el pasado jueves 25 de junio de 2026.

Antonio Fernández Ríos, de 16 años

De acuerdo con la información brindada por sus allegados, desde ese día no han tenido ningún tipo de comunicación con el menor, lo que mantiene a toda la familia en un estado de profunda preocupación.

Sus parientes destacan que Antonio es un joven tranquilo, responsable, que no tiene vicios y que nunca se había ausentado de su hogar de esta manera.

El joven es originario del municipio de La Libertad, departamento de Chontales, y ante la angustiosa situación, sus seres queridos agradecen de todo corazón a la población compartir esta información para masificar su búsqueda.

Si usted lo ha visto o posee cualquier dato que ayude a dar con su localización, por favor comuníquese de inmediato al número telefónico 8825 4348. Cualquier información será de gran ayuda para la familia.