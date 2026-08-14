Muere en Managua joven caraceño tras chocar en moto nueva contra un poste
El ciudadano Fran Mojica, de 25 años, se rindió ante la muerte en el Hospital Doctor Fernando Vélez Páiz la mañana de este viernes cuatro días después de haber sufrido un accidente de tránsito en Managua.
De acuerdo con informes de allegados, el domingo pasado, el joven viajó de Dolores, Carazo, a la capital para participar de un evento y sufrió el accidente la mañana del lunes cuando se dirigía de regreso a su departamento.
Mojica se movilizaba en una moto nueva que acababa de comprar cuando un adulto mayor se le cruzó en la vía en una bicicleta, y por capearlo perdió el control y se estrelló contra un poste de concreto.
El accidente sucedió exactamente frente al Hospital Vélez Páiz, a donde fue ingresado de emergencia con un trauma craneal severo y el cerebro inflamado, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.
Sin embargo, tras pasar en coma desde ese día, el cuerpo del joven Mojica ya no resistió más y se fue a otro plano de vida, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo.
“Tristemente no estás físicamente con nosotros, pero vivirás en nuestra memoria hasta que nos toque acompañarte. Gracias por todos los momentos. Fue grato conocerte y crear recuerdos contigo. Descansa en Paz”, reza uno de los mensajes de sus amigos en Facebook.