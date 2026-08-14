Fallece joven de 24 años tras chocar en moto en Matagalpa

En el hospital Antonio Lenin Fonseca dio su último suspiro de vida Ezequiel Antonio Sánchez Cruz, de 24 años, tras accidentarse en moto en la comarca Molino Norte, en el municipio de Matagalpa.

El accidente ocurrió la noche del pasado sábado del empalme del Rancho Luz de Luna dos kilómetros al norte, por donde Ezequiel Sánchez conducía sin licencia y a exceso de velocidad, la moto color rojo, placa MT 41899.

Testigos dijeron que por no tener cuidado al pasar un reductor de velocidad, el motociclista perdió el control y fue a impactar contra un montón de tierra ubicado en medio de la calle, sufriendo graves lesiones.

Inicialmente Sánchez Cruz fue llevado a un centro asistencial de la localidad, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado al hospital capitalino en donde acabó rindiéndose ante la muerte.