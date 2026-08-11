Alemán se fue de este mundo cumpliendo promesa de seguir a su esposa hasta el más allá

El ciudadano alemán Robert Rebstock, de 57 años, decidió partir de este mundo apenas horas después del sensible fallecimiento de su esposa Sandra Elizabeth Brenes, de 42.

Sandra era originaria de Bluefields, Caribe Sur, y pasó a la presencia del Señor en el Hospital Alemán Nicaragüense el domingo 9 de agosto, luego de enfrentar durante varios años una condición delicada de salud.

La pareja habitaba en la Villa Miguel Gutiérrez luego de que ambos se conocieron tras la llegada de Robert a Nicaragua hace unos diez años procedente de Berlín, Alemania.

Algunas versiones señalan que el extranjero le había expresado a su esposa que cuando ella partiera, él buscaría la forma de seguirla, y así lo hizo luego de que se conoció el lamentable deceso de Sandra Elizabeth.

El deceso de la pareja generó profundo dolor y consternación entre sus familiares y seres queridos.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la familia de Sandra habría establecido comunicación con los familiares de Robert y realizaron las gestiones correspondientes con la Embajada de Alemania.

La vela de Sandra y Robert fue realizada anoche en la casa de Yuri Aguilar Brenes, hermano de Sandra, ubicada en Residencial Las Delicias, Distrito 6 de Managua.

Los funerales de la pareja serán realizados en Managua este miércoles 12 de agosto.