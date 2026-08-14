Muere joven de 18 años al chocar moto contra puente en Sébaco

El joven Miguel Ángel Molina Martínez, de 18 años, falleció de forma inmediata al estrellarse en moto contra la estructura de un puente en el municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió en el puente Zanjón Negro, localizado en el kilómetro 107 de la carretera Sébaco – San Isidro, a eso de la una de la madrugada del jueves.

Los informantes indicaron que Molina Martínez conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, la moto marca Bajaj, color negro multicolor, placa JI 16627, cuando perdió el control, salió de la vía y colisiono contra el objeto fijo.