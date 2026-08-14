Rivas será sede de Mega Feria de Salud para atender a 6,000 mujeres este sábado

Con el objetivo de garantizar una atención médica oportuna y especializada, se llevará a cabo la Mega Feria de Salud de la Mujer este sábado 15 de agosto en el departamento de Rivas.

Durante la jornada médica masiva, las autoridades de salud prevén brindar atención integral a seis mil mujeres procedentes de los distintos municipios de esta zona del país.

Para el desarrollo de la actividad se contará con la participación de más de 100 especialistas en salud, quienes realizarán un despliegue de atenciones enfocado en la detección temprana y prevención de enfermedades.

La jornada incluirá valoraciones a embarazos de alto riesgo y el abordaje de lesiones premalignas en las mamas y en el cuello uterino. Además, se ofrecerán estudios de mamografía, ultrasonidos, colposcopías, crioterapia y toma de biopsias.

La atención se brindará de manera simultánea a partir de las 08:00 a.m. en tres sedes estratégicas del departamento: el Hospital Departamental Gaspar García Laviana en el municipio de Rivas, el Hospital Primario Gaspar García Laviana en San Juan del Sur y el Centro Tecnológico Gaspar García Laviana en el municipio de Tola.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del sistema de salud nacional por acercar servicios especializados de calidad a las mujeres nicaragüenses.