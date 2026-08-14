Motociclista de 19 años pierde la vida en Siuna al estrellarse contra camión

El exceso de velocidad cobró la vida del motociclista Jeremy Christian Obando Obando, de 19 años, la noche de ayer jueves en Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Pobladores de la zona detallaron que la fatalidad ocurrió en el kilómetro 337 de la carretera hacia Rosita, por donde Jeremy Obando se desplazaba en la moto marca Raybar, color negro, placa RN 7957.

Debido al exceso de velocidad y por no guardar la distancia, el motorizado fue a estrellarse en el camión marca KENWORTH, color blanco, placa MT36151, conducido por Wilder Antonio Burgos Mendoza de 44 años.

El conductor del camión explicó que se encontraba estacionado en el carril de preferencia con sus luces de parqueo y su debida señalización, cuando el motociclista llegó a impactar, resultando fallecido.