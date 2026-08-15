El Diamante está de luto: Falleció «El Bobby» Espino, leyenda del béisbol nicaragüense

Roberto “El Bobby” Espino, una leyenda del béisbol nicaragüense en la década de los 70´s y 80´s, falleció ayer viernes a 14 días de cumplir sus 72 años.

El pasado 30 de junio, Espino sufrió un infarto agudo al miocardio, mientras dirigía a los Defensores del Río San Juan en el primero de una doble programación contra los Indígenas de Matagalpa.

Tras la emergencia fue llevado al Hospital César Amador Molina de Matagalpa en donde se recuperó, pero posteriormente su estado de salud fue desmejorando hasta que pasó a otro plano de vida.

Roberto Espino Matute debutó con el Bóer en 1972 y jugó durante unos 15 años en el béisbol nacional.

Fue pieza clave de los Búfalos-Bóer, equipo con el que conquistó tres campeonatos consecutivos entre 1976 y 1978.

También formó parte de los equipos San Fernando y los Pinoleros, además de representar a Nicaragua con la Selección Nacional en importantes competencias internacionales.

En 1978 tuvo una de sus mejores temporadas, con promedio de .368, 19 jonrones y 78 carreras impulsadas.

Ese mismo año ganó con Nicaragua el título de bateo del Mundial de Béisbol de Italia.

En su carrera nacional acumuló 1,013 imparables, 75 jonrones y 484 carreras impulsadas.

También fue medallista de plata con Nicaragua en los Juegos Panamericanos de Caracas en 1983 y representó al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

En su última etapa fue mánager de equipos como Matagalpa, Río San Juan, los Toros de Chontales y los Guerreros de Nueva Segovia.

Su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en 2009.

La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), los equipos de primera división, la Crónica Deportiva y en especial los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, envían el pésame a familiares y amigos del “Bobby” Espino, quien ya descansa en la Paz del Señor.