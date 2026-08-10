Tres jóvenes heridos de bala en trifulca en el Mercado Oriental

Tres jóvenes resultaron heridos de bala durante un hecho de violencia originado por causas desconocidas en el sector de los ferreteros, en el mercado Oriental de Managua, a eso de las tres y media de la madrugada de este lunes.

Tres personas resultan heridas de bala en trifulca ocurrida en sector de los Ferreteros del Mercado Oriental

Los heridos son Manuel Antonio Amador Santamaría, de 19 años, habitante de Tipitapa y quien supuestamente se dedica a cuidar tramos en el mercado; Carlos Emmanuel Palacios Pérez, de 20, habitante del barrio 19 de julio, y Erick Dubán Espinoza Pérez, de 26 años.

Carlos Palacios y Erick Espinoza fueron atendidos en el Hospital Manolo Morales luego de ser auxiliados por personas del sector y unidades de socorro.

Inicialmente se había especulado que en el hecho había resultado fallecida una persona, pero esa versión no fue confirmada ni por los comerciantes ni por las autoridades policiales que llegaron a realizar las investigaciones.

En torno al origen de los hechos, se especuló que varios sujetos armados habían intentado asaltar a un fuerte comerciante del sector, quien los repelió haciendo uso de su arma de fuego.

Otra versión señaló que los tres jóvenes andaban comprando cervezas en el sector y que un hombre identificado como Gerson intentó asaltarlos junto a otro sujeto, sobreviviendo los disparos.

Una tercera hipótesis señala que los tres sujetos llegaron a robarle la droga que estaban expendiendo otros tipos en el sector, pero estos ya estaban informados de sus intenciones y uno de ellos los recibió a balazos.

En un video que circula en redes sociales se ve a un hombre disparándoles a dos de los jóvenes quienes aparecen tirados en el callejón quejándose del dolor.

Tres personas resultan heridas de bala en trifulca ocurrida en sector de los Ferreteros del Mercado Oriental #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/oo7K1bNF4U — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 10, 2026

Sin embargo, serán las autoridades policiales las que determinarán mediante sus investigaciones las circunstancias o causas de los disparos que mandó a tres personas al hospital.

