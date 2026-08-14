Hombre muere electrocutado al rozar con machete cable de alta tensión en Jinotega

Don Alcides García de 59 años de edad, murió de forma instantánea al recibir una potente descarga eléctrica cuando desramaba un árbol en la comarca El Corozal del municipio de Santamaría de Pantasma, en el departamento de Jinotega, la tarde de este viernes.

Tu Nueva Radio Ya conoció la desgracia ocurrió al momento que don Alcides accidentalmente rozó con el machete los cables del tendido eléctrico, cuando desramaba el frondoso árbol.

El cuerpo de don Alcides quedó guindado del árbol, por lo que vecinos de la zona lo bajaron e informaron a las autoridades policiales, quienes al llegar realizaron las debidas pesquisas para descartar mano criminal.

Esta es la segunda persona que muere electrocutada en menos de una semana en Jinotega. El pasado 11 de agosto falleció Demetrio Antonio Gutiérrez Hernández de 35 años.