Managua: programan juicio contra mujer acusada de maltratar a su ex

Elizabeth Aracely Franks Davis, de 26 años, fue acusada en los juzgados capitalinos por violencia doméstica o intrafamiliar con resultado de lesión psicológica en contra de su expareja, el estadounidense John Michael Quinn, de 64 años, con quien procreó un hijo y comparte casa en la comarca San Antonio Sur, en el Distrito V de Managua.

Elizabeth Aracely Franks Davis acusada de maltratar al estadounidense John Michael Quinn

Según la acusación el hecho más reciente ocurrió el pasado 16 de mayo, a las 3 de la madrugada cuando la acusada ingresó ebria a la vivienda, insultó a Quinn, lanzó objetos al suelo y lo golpeó dos veces en las manos con una varilla de hierro para derribarle el celular con el que estaba filmando sus actos violentos.

La Fiscalía detalló además episodios anteriores: el 24 de noviembre de 2025 le habría propinado un golpe en el pecho a su excónyuge, lo cual lo hizo caer al suelo durante una discusión familiar, mientras que en agosto de 2017 presuntamente lo sujetó del cuello tras una disputa por una supuesta infidelidad.

La representación fiscal señaló que los constantes episodios de agresiones físicas y verbales generaron afectaciones psicológicas y síntomas de ansiedad en la víctima.

Ante estos señalamientos, el juez Alex Martínez impuso a la procesada las medidas cautelares de prohibición de salir del país y de asistir a bares o discotecas, fijó la fecha de juicio oral y público para el próximo 25 de agosto de 2026 y remitió un oficio al Ministerio de la Familia para realizar un estudio social que determine la tutela y convivencia del hijo menor de ambos.