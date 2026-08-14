Capturan en Jinotega a dos hombres por tirar desechos químicos en botadero ilegal

Los sujetos Osvaldo Hernández Orozco y Jerys Manuel Zeledón Alvarado fueron arrestados por la Policía Nacional tras ser grabados arrojando envases con residuos químicos en un botadero ilegal localizado a un costado de la carretera en el sector de Los Pinos, entre El Guayacán y la ciudad de Jinotega.

El hecho, registrado el pasado 7 de agosto, generó indignación por el grave riesgo que representa para el medio ambiente y la salud pública.

Ambos sujetos se encuentran bajo custodia en la delegación departamental policial de Jinotega y en los próximos días serán remitidos al Ministerio Público para responder por delitos ambientales.

Ante este caso, las autoridades municipales instaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de acciones ilegales para proteger el entorno natural y mantener limpia la «Ciudad de las Brumas».