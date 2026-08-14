Fallece el presbítero Aureliano O’Dowd, párroco del Santo Cristo Agonizante del Rosario

La noche de este jueves falleció el presbítero Aureliano O’Dowd, quien se desempeñaba como párroco de la Parroquia Santo Cristo Agonizante del Rosario, ubicada en Managua, en la Zona Pastoral Occidental.

Aureliano O’Dowd

La noticia fue dada a conocer por la Arquidiócesis de Managua, que expresó sus condolencias ante la partida del sacerdote y elevó una oración por su eterno descanso. El presbítero O’Dowd ejercía su ministerio pastoral al servicio de la comunidad católica de esta parroquia.

“Que el Señor le conceda el descanso eterno. Así sea”, expresó la Arquidiócesis de Managua en su nota de duelo.

