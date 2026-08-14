Nicaragua Diseña realiza exitoso casting de modelos rumbo a su edición número 15

El Centro de Convenciones Olof Palme abrió sus puertas este viernes a más de medio millar de jóvenes procedentes de diversos departamentos del país, quienes participaron en el Casting de Modelos de cara a la esperada décima quinta edición de Nicaragua Diseña.

Nicaragua Diseña

La convocatoria superó una vez más los registros anteriores, pues los participantes consideran este espacio como la oportunidad ideal para proyectarse en la industria del diseño y la moda a nivel nacional e internacional, vistiendo los atuendos de reconocidos y creativos diseñadores.

Durante la jornada, la Compañera Camila Ortega Murillo, Directora General de Nicaragua Diseña, dio la bienvenida a los aspirantes y destacó que, gracias a la visión de los Copresidentes, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, la plataforma ha impulsado la evolución del talento local y de la economía creativa.

Nicaragua Diseña

“Son 15 años de trayectoria y gracias a la visión de nuestros Copresidentes el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, esta plataforma ha evolucionado el talento local, los jóvenes tendrán la responsabilidad de lucir las colecciones de creativos nacionales y diseñadores invitados de la región”, detalló la Compañera Camila Ortega.

Durante el proceso, el jurado evaluó aspectos fundamentales como el porte, la fluidez al caminar, la seguridad escénica y la versatilidad. Tras concluida la jornada, el comité evaluador integrado por la Compañera Camila Ortega Murillo, Karla Cuadra, del Centro de Convenciones Olof Palme, y la modelo Nohema Ochoa, tiene la tarea de seleccionar a los clasificados que avanzarán a la fase oficial, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

La edición número 15 de Nicaragua Diseña será del 23 al 25 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua.