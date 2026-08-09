Matan a tiros a Gabriel Rivas en barrio 18 de Mayo, Managua

El joven Gabriel Rivas, de unos 25 años, fue ultimado a tiros la mañana de hoy domingo frente a una vivienda del barrio 18 de Mayo, en el distrito 5 de Managua.

Policía Nacional arresta a sospechoso de muerte de hombre en el barrio 18 de mayo

Lugareños relataron que escucharon varios disparos, y al salir a revisar que había ocurrido, encontraron herido y pidiendo auxilio a Gabriel, quien segundos después expiró.

Agentes de la estación 5 de policía en un operativo en la zona, retuvieron a varios sujetos en calidad de sospechosos del crimen.

