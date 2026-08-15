Violenta colisión entre taxi y camioneta deja a un conductor atrapado en Estelí

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este sábado en la ciudad de Estelí, al impactar fuertemente un taxi contra una camioneta.

El conductor del taxi fue identificado como Santos Leonel Herrera Chavarría, quien producto del fuerte impacto quedó prensado entre los hierros retorcidos de la cabina, de donde tuvo que ser rescatado por los cuerpos de socorro.

Al momento de la colisión, Herrera Chavarría transportaba a cuatro pasajeros, entre ellos dos menores de edad, quienes afortunadamente resultaron ilesos tras el percance.

Por su parte, la conductora de la camioneta, identificada como Jaqueline Castillo, propietaria del establecimiento Deli Fresa, se dio a la fuga inmediatamente después del hecho.

Sin embargo, la mujer que presuntamente conducía ebria, fue interceptada y detenida minutos más tarde por efectivos de la Policía Nacional.

Agentes de tránsito se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, determinar las causas exactas que provocaron el accidente y deslindar las responsabilidades legales de los involucrados.