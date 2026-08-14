Capturan en Greytown a acusado de matar a balazos a un hombre en Río San Juan

La Policía Nacional informó este viernes el esclarecimiento del homicidio de Antonio Isaías López Téllez, de 37 años, ocurrido la madrugada del miércoles 12 de agosto en la comarca La Cangrejera, en el municipio de San Juan de Nicaragua, en el departamento de Río San Juan.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto José David Amador Rivas, de 37 años, atacó a balazos a la víctima en estado de ebriedad y motivado por rencillas personales, causándole la muerte.

Tras un operativo policial, Amador Rivas fue ubicado y capturado en la comunidad de Greytown, y ya fue puesto a orden de las autoridades competentes para responder por el delito cometido.