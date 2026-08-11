Policía incauta más de medio millón de dólares en Chinandega y León

Como parte de las acciones para combatir el crimen organizado y la delincuencia transnacional, la Policía Nacional asestó un duro golpe al incautar un total de 557,580 dólares durante dos operativos ejecutados en los departamentos de Chinandega y León, dejando como resultado la captura de cuatro personas.

Presentación de detenidos y dinero incautado.

El primer operativo se ejecutó a las 3:00 de la tarde del martes 4 de agosto en una vivienda ubicada en la lotificación Los Farallones, en el municipio de Chinandega.

En el lugar, los agentes policiales capturaron a José Antonio Cortez Toval, de 27 años, y a Rafael Antonio Meza Balladares, de 25.

Durante el registro del inmueble se ocuparon 20 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente, los cuales contenían la suma de 308,510 dólares.

El segundo golpe fue asestado a las 9:00 de la noche del sábado 8 de agosto en el municipio de La Paz Centro, León, específicamente 100 metros al norte de la rotonda principal.

Detenidos y evidencia incautada en operativo policial.

En ese punto, las autoridades perfilaron una camioneta marca Nissan Frontier, color blanco, placa M 247-576, conducida por Jessy Francisco Otero Quiroz, de 32 años, quien viajaba acompañado por Marlon Javier García García, de 46.

Al inspeccionar el vehículo, los peritos descubrieron un compartimento artesanal conocido como «caleta», provisto de un sistema de apertura electrónica, dentro del cual se localizaron nueve paquetes con 249,070 dólares.

Los cuatro detenidos, junto con el dinero ocupado y el vehículo incautado, fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

La institución policial reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad, tranquilidad y bienestar de las familias nicaragüenses.

