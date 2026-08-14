Muere en el Lenin Fonseca nandaimeño que tomó insecticida tras discusión

Tras batallar durante tres días falleció la tarde del jueves un hombre de apellidos Vigil Chamorro, de 34 años, al tomar insecticida, el pasado 10 de agosto, luego de una acalorada discusión con su ex coyuge.

El hecho ocurrió en el barrio Ricardo Morales de la Ciudad de Nandaime, de donde Vigil Chamorro fue trasladado al hospital Monte Carmelo de la localidad, al Japón Nicaragua de la ciudad de Granada, donde luego fue transferido al Lenin Fonseca a pesar de los esfuerzos de los médicos falleció.

El cuerpo fue trasladado a su casa de habitación en Nandaime donde fue velado y luego sepultado en el campo santo de la localidad.

También falleció en el hospital Lenin Fonseca, Víctor Manuel Gonzales Fonseca, de 39 años, a causa de un derrame cerebral, residía en el municipio de Río Blanco, Matagalpa.

