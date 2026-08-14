Hombre ingresa al lago Xolotlán y lo buscan la Policía y vigilantes

Desconcertado se encuentran miembros de vigilancia del Puerto Salvador Allende, en Managua, luego que un desconocido por razones desconocidas ingresar a las aguas del lago Xolotlán, en horas de la noche de este jueves.

“Cuando vimos el hombre estaba en el agua, las personas que estaban de paseo por esta zona le gritaban que regresara a la orilla, pero nunca hizo caso, más bien se metió más, hasta que lo perdimos de vista”, dijo uno de los vigilantes a Tu Nueva Radio Ya.

El desconocido de unos 45 años, viste un short azul, no camisa. Se desconoce de donde es originario, si anda ebrio o bajo sustancias alucinógenas y las razones por las que ingresó a las aguas.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para investigar el caso y tratar de localizar al desconocido para ponerlo a salvo.

