Motociclista provoca muerte de su pasajero al atropellar mujer que regulaba la vía en Mulukukú

En el hospital Carlos Fonseca, de Mulukukú, Caribe Norte, falleció el jovencito Eliezer Torrez, debido a las graves lesiones que sufrió cuando la moto en que viajaba de pasajero salió rodando en la calle al atropellar a una mujer.

El accidente ocurrió a las 9 de la noche del jueves cerca de la Ferretería Rivas, en la salida hacia Siuna, en el casco urbano de Mulukukú.

Cazadores de noticias indicaron que el conductor de la moto quien no fue identificado se desplazaba a exceso de velocidad cuando impactó a una trabajadora que regulaba el tráfico debido a reparaciones en la vía.

Debido al impacto los dos ocupantes de la moto y la mujer resultaron lesionados por lo que fueron llevados al centro asistencial de Mulukukú, donde posteriormente falleció Eliezer Torrez.

En tanto el conductor de la moto y la mujer se encuentran en condición estable en el mismo centro asistencial.